США рассекретили первый отчет своей разведки о катастрофе в Чернобыле

В первые дни после катастрофы в США сомневались в правдивости официальных объявлений правительства СССР. Разведка также была уверена а том, что персонал немедленно был эвакуирован со станции.

Национальный архив безопасности США опубликовал первый засекреченный отчет американской разведки относительно катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. В отчете говорится о возможном количестве пострадавших в результате катастрофы. Составлением отчета занимался ассистент госсекретаря США по вопросам разведки и исследований Мортон Абрамовиц.

Абрамовиц направил доклад своему руководителю и госсекретарю США Джорджу Шульцу через шесть дней после катастрофы (2 мая 1986 года).

В отчете Мортон Абрамовиц говорит о том, что все научное сообщество считает "ерундой" официальную информацию СССР о том, что в результате аварии погибли лишь два человека.

"Все разведывательное сообщество считает ерундой, что погибли только два человека", - пишет он.

Согласно подсчетам Абрамовица, во время дневной смены на реакторе РБМК-1000 находились около ста человек. В ночную смену там должны были дежурить примерно 25−30 сотрудников.

"Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днем могло насчитывать до 200, а ночью - до 70 человек", - пояснил Абрамовиц.

Так, согласно его подсчетам, в момент взрыва рядом с реактором могли находиться около 100 человек. Абрамовиц отмечает, что, судя по снимкам разрушений, все, кто был вблизи четвертого энергоблока, скончались мгновенно или получили летальные дозы радиационного облучения.

Взрыв на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года. Радиоактивному загрязнению подверглись территории Украины, России и Белоруссии. Высокие дозы радиации получили около 8,4 миллиона человек. Точное число погибших из-за аварии до сих пор неопределенно.