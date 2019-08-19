Буров обещает создать совет на Getliņi Eko и Rīgas meži

Буров в своем выступлении подчеркнул, что думе пора наконец выбрать мэра и начать работу, а основными ее задачами являются разработка бюджета и упорядочение деятельности Rīgas satiksme.

Он также заявил, что не хочет стены между оппозицией и коалицией, а намерен сотрудничать, поэтому продолжит работу, начатую мэром Дайнисом Турлайсом - ликвидацию Riga.lv и аудит на предприятиях с муниципальным капиталом.

Зепс со своей стороны заявил, что видит Ригу как столицу Латвии и метрополию, центр культуры и инноваций, как город, в котором людям нравится жить и отдыхать, где о рижанах заботятся. "К сожалению, пока так не происходит - количество жителей уменьшается, инвесторы обходят нас, малые предприятия бегают по департаментам в поисках согласований. Плюс обшарпанные мосты и улицы. За десять лет коалиции не удалось решить и проблему очередей в детские сады", - сказал Зепс.