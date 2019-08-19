Вкуснее огурцов! Маринованные кабачки за 20 минут

"Так кабачки мало кто готовит, а зря! Вкусно, быстро и не надоедают!" - написала под новым видео автор и ведущая собственного YouTube-канала "Кулинарный микс с Кристиной Оловянниковой", добавив, что такие маринованные кабачки гораздо вкуснее огурцов, к тому же готовятся они всего 20 минут. А мы так любим все "быстренькое"! Потому спешим поделиться этим простым рецептом...