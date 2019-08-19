Депутаты РД после пятичасовых расспросов Бурова Зепсу уделили всего 15 минут

Депутаты задавали Бурову вопросы по поводу различных аспектов работы самоуправления. Например, депутат Валтерс Бергс (Новая консервативная партия) спросил, ознакомился ли Буров с заключением Novirus, в котором говорится, что есть правовое основание для взыскания средств с бывшего правления Rīgas satiksme, и будет ли он это делать. Буров подтвердил, что проинформирован об этом заключении, но на данный момент оценкой вопроса еще занимается временное правление. "Если нужно будет, это сможет сделать новый совет", - сказал Буров, хотя Бергс обратил внимание на то, что такое решение может принимать только дума.

Также Бергс поинтересовался ремонтом ул. Александра Чака, Брасовского и Земитанского мостов, на что Буров ответил, что улицы Чака и Бруниниеку в этом году обновлены не будут. По поводу Брасовского моста Буров сказал, что ремонтировать за 10 млн евро мост, который не отвечает требованиям несущей способности, было бы неправильно, поэтому было принято решение о пересмотре проекта моста.

Депутат Гирт Лапиньш (ВЛ-ТБ/ДННЛ) спросил Бурова о его сотрудничестве с Максимом Толстым ("Согласие"), Витой Ермоловичей (ЧСР), Генадием Севастьяновым ("Согласие") и другими депутатами, замешанными в различных коррупционных скандалах. По словам Бурова, он планирует сотрудничать как с ними, так и с Байбой Брокой, потому что для него "задержание на 48 часов не является причиной для отказа от сотрудничества".

Лапиньш также спросил Бурова о слухах об уменьшении льгот в общественном транспорте, которые Буров опроверг, заявив, что "легко предоставить льготы, а отнять - невозможно".

Тем временем Зепс в случае его избрания обещал уже на следующий день пойти в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, чтобы обсудить мероприятия по борьбе с коррупцией в думе.

Расспросы Зепса продлились около 15 минут, в ходе которых депутат Иева Холма (ВЛ-ТБ/ДННЛ) поинтересовалась тем, как Зепс будет решать языковой вопрос в детских садах и будет ли он способствовать обучению на латышском языке. По словам Зепса, он хотел бы решать этот вопрос вместе с национальным объединением, но в соответствии с позицией Министерства образования и науки.

Юргис Клотиньш (ВЛ-ТБ/ДННЛ) спросил у Зепса, поддержит ли он закрытие игровых залов в Риге, на что Зепс ответил, что это было одно из редких голосований в думе, где решение было принято единогласно. "Мне не нравится, что этот вопрос радикализируется - запретить или нет. Этот вопрос нужно рассматривать на уровне правительства, потому что он требует тонкого анализа. Если меня изберут, я начну дискуссию и верну этот вопрос в повестку дня, однако принятые решения нужно реализовывать", - сказал Зепс.