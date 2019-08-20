Вт, 20.08.2019
Говоря о войне, мы можем различить две фазы - активную и пассивную. На первом этапе происходят активные военные действия, а на втором - возникают вопросы, которые касаются каждого павшего в отдельности, а именно, идентификация, эксгумация и захоронение. К сожалению, война в Латвии еще не закончена; в некотором смысле, наша страна застряла в этой второй фазе. Основатель Leģenda Талис Эшмит

Девочку из России засосало в трубу бассейна в Турции — она впала в кому

Бассейн и спасательный круг. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В Бодруме (Турция) 12-летняя девочка из России захлебнулась в бассейне отеля Sunhill. Во время плавания ее руку засосало в трубу. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на мать пострадавшего ребенка.

Согласно данным издания, ЧП произошло 18 августа. Первым девочку под водой заметил отец. Мужчина и другие посетители пробовали вытащить ребенка, но насос в трубе работал слишком мощно. 

"Даже после того, как работники отеля выключили насос, руку достать не получилось. Тогда он и еще семь человек сломали трубу и вытащили ее вместе с куском трубы на руке", – рассказала мать подростка.

В настоящее время девочка находится в коме в больнице города Денизли. Согласно словам ее матери, ее сердце за два дня запускали пять раз.

"Интерфакс" со ссылкой на Генконсульство России в Анталье передает, что страховая компания дала обещание оплатить лечение ребенка. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ