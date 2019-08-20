Девочку из России засосало в трубу бассейна в Турции — она впала в кому

В Бодруме (Турция) 12-летняя девочка из России захлебнулась в бассейне отеля Sunhill. Во время плавания ее руку засосало в трубу. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на мать пострадавшего ребенка.
Согласно данным издания, ЧП произошло 18 августа. Первым девочку под водой заметил отец. Мужчина и другие посетители пробовали вытащить ребенка, но насос в трубе работал слишком мощно.
"Даже после того, как работники отеля выключили насос, руку достать не получилось. Тогда он и еще семь человек сломали трубу и вытащили ее вместе с куском трубы на руке", – рассказала мать подростка.
В настоящее время девочка находится в коме в больнице города Денизли. Согласно словам ее матери, ее сердце за два дня запускали пять раз.
"Интерфакс" со ссылкой на Генконсульство России в Анталье передает, что страховая компания дала обещание оплатить лечение ребенка.