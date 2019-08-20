Кариньш призывает открыть в Риге посольство Индии

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений Латвии и Индии, сотрудничество в международных организациях и глобальную ситуацию.

Во время встречи премьер-министр указал на заинтересованность Латвии в укреплении двустороннего политического диалога и призвал Индию открыть посольство в Риге, что способствовало бы расширению экономического сотрудничества.

Кариньш подчеркнул намерение активизировать товарооборот между странами, положительно оценив желание латвийских и индийских предпринимателей установить более тесное сотрудничество, и рассказал о преимуществах Латвии для сотрудничества в таких областях как информационные технологии, фармацевтика, транспорт и логистика.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили возможности развития дальнейшего сотрудничества в областях культуры и образования.