Кариньш призывает открыть в Риге посольство Индии

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в ходе встречи с вице-президентом Индии Муппаварапу Венкайа Найду призвал открыть в Риге посольство Индии, сообщили агентству LETA в бюро премьера.
Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений Латвии и Индии, сотрудничество в международных организациях и глобальную ситуацию.
Во время встречи премьер-министр указал на заинтересованность Латвии в укреплении двустороннего политического диалога и призвал Индию открыть посольство в Риге, что способствовало бы расширению экономического сотрудничества.
Кариньш подчеркнул намерение активизировать товарооборот между странами, положительно оценив желание латвийских и индийских предпринимателей установить более тесное сотрудничество, и рассказал о преимуществах Латвии для сотрудничества в таких областях как информационные технологии, фармацевтика, транспорт и логистика.
Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили возможности развития дальнейшего сотрудничества в областях культуры и образования.
В заключение встречи Кариньш и вице-президент Индии приняли участие в подписании латвийско-индийской программы сотрудничества в области культуры на 2019-2021 годы, которую подписали госсекретарь Министерства культуры Даце Вилсоне со стороны Латвии и секретарь Министерства иностранных дел Гитеш Шарма со стороны Индии.