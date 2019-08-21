Трамп обиделся на то, что ему отказали в продаже Гренландии

Глава США Дональд Трамп перенес встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать тему продажу крупнейшего в мире острова Гренландия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Фредериксен ранее уже сказала, что считает идею американского лидера абсурдной, однако подчеркнула, что Дания по-прежнему готовится к приезду главы США, запланированному на 2-3 сентября.
"Дания - очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении приобретения Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время", - написал Трамп в Twitter.
Ранее в ходе пресс-конференции Трамп подтвердил, что ему действительно была интересна покупка Гренландии.