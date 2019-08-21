Ср, 21.08.2019
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Трамп обиделся на то, что ему отказали в продаже Гренландии

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Метте Фредериксен и Дональд Трамп

ФОТО: AFP/SCANPIX

Глава США Дональд Трамп перенес встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать тему продажу крупнейшего в мире острова Гренландия. Об этом сообщает РИА "Новости". 

Фредериксен ранее уже сказала, что считает идею американского лидера абсурдной, однако подчеркнула, что Дания по-прежнему готовится к приезду главы США, запланированному на 2-3 сентября.

"Дания - очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении приобретения Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время", - написал Трамп в Twitter.

Ранее в ходе пресс-конференции Трамп подтвердил, что ему действительно была интересна покупка Гренландии. 

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