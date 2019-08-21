Названа опасная для здоровья окружность талии

По данным врачей, талия более 80 сантиметров у женщин и более 94 сантиметров у мужчин увеличивает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Отмечается, что предотвратить инфаркт или инсульт помогут также отказ от курения, потребление 500 граммов овощей и фруктов ежедневно, а также 30-минутная умеренная физическая активность.

В свою очередь, японские ученые представили не так давно результаты своего исследования, которое выявило связь между скоростью приема пищи и индексом массы тела, а также окружностью талии. По его итогам,