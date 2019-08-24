Признайтесь, всем, хоть раз, но было интересно, как суетящиеся на Домской площади туристы видят наш город в объективах своих фотокамер. Иногда цепкий глаз гостя столицы может увидеть то, что мы абсолютно перестали замечать. Неторопливость "Старушки" зимой, узоры и хитросплетения центральных улиц, лепнина Тихого центра и шарм рижских спальных районов. Мы собрали 30 фотографий, посмотрев на которые, вы узнаете Ригу совсем с другой стороны. 

ФОТО: Aleks Dorohovich/Flickr

ФОТО: Vitalii Demchuk/Flickr

ФОТО: Libby Urquhart/Flickr

ФОТО: Alexander Annenkov/Flickr

ФОТО: Sveta Suvorina/Flickr

ФОТО: Vitalii Demchuk/Flickr

ФОТО: markheybo/Flickr

ФОТО: markheybo/Flickr

ФОТО: JoyAndJourney/Flickr

ФОТО: Libby Urquhart/Flickr

ФОТО: Christophe Goessen/Flickr

ФОТО: Alistair Young/Flickr

ФОТО: Sergey Vladimirov/Flickr

ФОТО: Paula Francos Anllo/Flickr

ФОТО: Beercha/Flickr

ФОТО: Internauten Basis/Flickr

ФОТО: Vitalii Demchuk/Flickr

ФОТО: Joshua Zader/Flickr

ФОТО: Aurelijus Valeiša/Flickr

ФОТО: markheybo/Flickr

ФОТО: Anna Hanks/Flickr

ФОТО: John Bäckstrand/Flickr

ФОТО: Vitalii Demchuk/Flickr

ФОТО: Sergei Gussev/Flickr

ФОТО: Christophe Goessen/Flickr

ФОТО: Anna Hanks/Flickr

ФОТО: Kevin Dooley/Flickr

ФОТО: Mika Stetsovski/Flickr

ФОТО: Anna Hanks/Flickr

ФОТО: Sveta Suvorina/Flickr