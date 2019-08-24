Признайтесь, всем, хоть раз, но было интересно, как суетящиеся на Домской площади туристы видят наш город в объективах своих фотокамер. Иногда цепкий глаз гостя столицы может увидеть то, что мы абсолютно перестали замечать. Неторопливость "Старушки" зимой, узоры и хитросплетения центральных улиц, лепнина Тихого центра и шарм рижских спальных районов. Мы собрали 30 фотографий, посмотрев на которые, вы узнаете Ригу совсем с другой стороны.