На организованной центром культурных мероприятий Origo Summer Stage уличной сцене выступил Латвийский национальный симфонический оркестр под управлением дирижера Гунтиса Кузмы. В концерте также приняли участие популярная латвийская певица Линда Лин, саксофонист-виртуоз Гинт Паберзс и биг-бенд Латвийского радио во главе с Карлисом Ванагсом.