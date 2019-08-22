Платье дня: Линда Лин в облегающем изумрудном - сойти с ума от этих форм!
На организованной центром культурных мероприятий Origo Summer Stage уличной сцене выступил Латвийский национальный симфонический оркестр под управлением дирижера Гунтиса Кузмы. В концерте также приняли участие популярная латвийская певица Линда Лин, саксофонист-виртуоз Гинт Паберзс и биг-бенд Латвийского радио во главе с Карлисом Ванагсом.
Музыка, которая звучала на этом концерте, была прекрасна! А поющая Линда - прекрасна вдвойне. Смотрите фото - оцените роскошные формы звезды в облегающем платье!