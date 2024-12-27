Российский суд в пятницу, 27 декабря, приговорил певца Эдуарда Шарлота к пяти с половиной годам лишения свободы за протест против вторжения в Украину, в ходе которого он сжег свой паспорт.
В России певцу дали пять с половиной лет тюрьмы за осуждение войны
26-летний Эдуард Шарлот был признан судом в Самаре виновным в "публичном оскорблении религиозных чувств" и "реабилитации нацизма", сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.
Основанием для обвинения стал видеоролик, опубликованный Шарлотом в июне 2023 года в социальных сетях. На записи он сжигает свой российский паспорт, выражая протест против развязанной Москвой войны в Украине. В другом видео он прибивает к кресту фотографию патриарха Кирилла - главы Русской православной церкви, известного своей поддержкой военных действий.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Шарлот эмигрировал в Армению. Однако в ноябре 2023 года он попытался вернуться в Россию, где был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга.
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