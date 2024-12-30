Театральные буфеты Латвии - что в цене у зрителя?

В ходе опроса других друзей, активных или менее активных посетителей театра, выяснилось одно: театральный буфет - это ритуал. Один из друзей смеется, что вообще к билетам в театр можно добавлять еще пару евро в зависимости от желаний конкретного посетителя. "Для меня святое дело коньячок, я пью его только в театре!" Многие признают, что театр - это коктейль из мороженого. "Именно коктейль театра "Дайлес", - делится опытом Илзе. Кто-то берет пирожное или кофе, другие - только шампанское и только в антракте. Некоторые радуют себя как перед спектаклем, так и в антракте.