Является ли буфет обязательным при посещении театра? Большая часть зрителей ответит утвердительно, так как театр - это праздник, а латвийцы - не только поющий, но и посещающий театр народ. На сцене сверкают звезды, но и в буфете есть свои звезды - какие же? Пирожные или расолс? Вино или бальзам? Что нравится латвийскому зрителю? И сколько это стоит?
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Театральные буфеты Латвии - что в цене у зрителя?
В ходе опроса других друзей, активных или менее активных посетителей театра, выяснилось одно: театральный буфет - это ритуал. Один из друзей смеется, что вообще к билетам в театр можно добавлять еще пару евро в зависимости от желаний конкретного посетителя. "Для меня святое дело коньячок, я пью его только в театре!" Многие признают, что театр - это коктейль из мороженого. "Именно коктейль театра "Дайлес", - делится опытом Илзе. Кто-то берет пирожное или кофе, другие - только шампанское и только в антракте. Некоторые радуют себя как перед спектаклем, так и в антракте.