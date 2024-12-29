Через год после свадьбы стала известна новая фамилия Саманты Тины

Как известно, девичья фамилия Саманты - Полякова, а выступает она под сценическим псевдонимом Саманта Тина.

Когда год назад певица вышла замуж, она не рассказала о своей второй половинке многого - известно было лишь, что ее возлюбленного зовут Артур.

Теперь издание Kas Jauns со ссылкой на базу данных Lursoft пишет, что певицу зовут Саманта Брунава.

Напомним, пара отпраздновала свадьбу 29 декабря 2023 года в Евангелическо-лютеранской церкви святой Анны. О помолвке пара объявила в августе прошлого года. Избранник Саманты писал ей в соцсетях на протяжении двух лет, а лично они познакомились на ее концерте.

Больше читайте в номере журнале Kas Jauns от 17 декабря!

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