Сколько хозяев и хозяек, столько и разных рецептов и всяких хитростей, которые используются, чтобы улучшить вкус салата.
Полезные советы, как сделать лучший оливье
Основа оливье - картофель
Чтобы вкус был выразительнее, желательно варить его с кожурой, а также выбирать сорт, который подойдет для оливье лучше всего - не рассыпчатый, чтобы салат не превратился в кашу.
О других овощах
Не существует единого рецепта, который указывал бы, что что-то обязательно должно быть в салате.
Например, лук в салате может как быть, так и не быть. Дело вкуса. Но если вы все же кладете его, то лучше выбирать лук с более мягким вкусом. Если вы не хотите, чтобы его вкус был слишком ярко выраженным, то лучше недолго подержать его под горячей водой. Принимайте во внимание, что лук немного ускоряет закисание салата.
У горошка тоже своя история. Большинству представить оливье без него тяжело. Но есть те, кто делает салат без горошка. Некоторые его любители отмечают, что выбирают свежий (размороженный) горошек, поскольку консервированный по вкусу слишком напоминает картофель. А свежий горошек имеет более яркий и выразительный вкус.
Огурец - маринованный, соленый или свежий? И этот ингредиент в каждой семье свой.
Соленья в оливье - самый распространенный вариант. Однако нередко в салат добавляют свежий огурец, чтобы придать ему более свежий вкус. Любители более сильного вкуса используют маринованные огурцы. Если еще и домашние, то и вовсе чудесно.
Морковь же придает более сладкий вкус и яркий вид салату.
О заправке
Самая большая ошибка использовать только один ингредиент для заправки. Например, лишь майонез или сметану.
Самая распространенная заправка для салата - это смесь сметаны и майонеза примерно в равных пропорциях.
Чтобы сделать вкус более выразительным и "крепким", повара добавляют ложку горчицы или хрена, также можно добавить сок маринованных огурцов (только следите, чтобы его было не слишком много, а то салат превратится в суп).
С колбасой или без?
В самых старых рецептах оливье колбасы в нем не найти. Но есть, например, невообразимые рецепты с миногой или селедкой.
Морепродукты в оливье мы не кладем, но вегетарианскую версию рецепта нередко можно встретить.
И все-таки оливье и мясной салат - не одно и то же. В оливье мы чаще добавляем докторскую колбасу, а не мясо.
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