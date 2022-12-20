Полезные советы, как сделать лучший оливье

Соленья в оливье - самый распространенный вариант. Однако нередко в салат добавляют свежий огурец, чтобы придать ему более свежий вкус. Любители более сильного вкуса используют маринованные огурцы. Если еще и домашние, то и вовсе чудесно.

Морковь же придает более сладкий вкус и яркий вид салату.

О заправке

Самая большая ошибка использовать только один ингредиент для заправки. Например, лишь майонез или сметану.

Самая распространенная заправка для салата - это смесь сметаны и майонеза примерно в равных пропорциях.

Чтобы сделать вкус более выразительным и "крепким", повара добавляют ложку горчицы или хрена, также можно добавить сок маринованных огурцов (только следите, чтобы его было не слишком много, а то салат превратится в суп).

С колбасой или без?

В самых старых рецептах оливье колбасы в нем не найти. Но есть, например, невообразимые рецепты с миногой или селедкой.

Морепродукты в оливье мы не кладем, но вегетарианскую версию рецепта нередко можно встретить.

И все-таки оливье и мясной салат - не одно и то же. В оливье мы чаще добавляем докторскую колбасу, а не мясо.