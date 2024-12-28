Организаторы "Золотого микрофона" могут обратиться в правоохранительные органы против группы Olas

Вот ответ организаторов «Золотого микрофона» на видео, опубликованное группой Olas:

"В социальных медиа и СМИ были распространены дезинформирующие, недостоверные материалы, цель которых - посеять сомнения, дискредитировать работу и выборы жюри. Материалы распространены как анонимно, так и публично. Авторами публично распространенных материалов являются отдельные представители музыкальной отрасли, которые не получили желаемых номинаций.

Опубликованный группой Olas 27 декабря видеоролик представляет собой заведомо сфабрикованную дезинформацию, созданную по образцу фейковых новостей, скомпилировав несколько не связанных между собой фактов, и сделав по ним необоснованные выводы.

В настоящее время оценивается возможность обращения в правоохранительные органы за публикацию ложных сведений.

Напомним, что в процессе присуждения наград "Золотой микрофон" жюри представителей отрасли оценивает оригинальность, художественное и техническое качество, содержание, инновацию и влияние музыкальных записей. Цель премии - выделить работы музыкантов, представляющих высочайший уровень художественного отличия.

Ранее сообщалось, что местное музыкальное объединение Olas выступило против жюри "Золотого микрофона" с видео, в котором выступает против удаления своей песни Nārnija из списка номинантов на лучшую песню премии "Золотой микрофон".

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