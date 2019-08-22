Стало известно, кто займется воспитанием внучки-сироты Александры Назаровой

В два года девочка осталась без родителей. Сын актрисы Дмитрий погиб. Есть версии о насильственной смерти и передозировке наркотиков. Невестка Назаровой отдала Сашу в детский дом. Матери девочки уже тоже нет в живых.

Подруга рассказала журналистам, что воспитанием Саши займется второй опекун.

"У девочки давно есть еще один опекун, сейчас внучка актрисы в лагере. Не переживайте, ребенок не будет брошен", – цитирует женщину издание "МК".

Александра Назарова ради внучки много работала. У них были хорошие отношения. Они вдвоем жили в двухкомнатной квартире в спальном районе Москвы.

Народная артистка России Александра Назарова умерла в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. Прощание с ней пройдет на новой сцене Театра имени Ермоловой.

Александра Назарова родилась в Ленинграде 17 июля 1940 года. После окончания Ленинградского театрального института имени Островского она сразу стала актрисой Центрального детского театра.

С 1965 года она служила в театре имени Ермоловой.

Наиболее известные роли в театре: Элен Келлер в "Сотворившей чудо", Костик в "Лунной сонате", Жульетта в "Бале воров", докторша Таня в "Завтра в семь" (по роману Константина Симонова "Живые и мертвые").

После 1960 года начала сниматься в кино. НА ее счету более 80 фильмов и сериалов - "Граница. Таежный роман", "Бригада", "Ночной дозор", "Елки 1914" и многие другие.

Огромную популярность ей принесла роль Надежды Михайловны, бабушки Виктории, в сериале "Моя прекрасная няня".

Но Назарова знакома зрителям не только благодаря ярким киноролям, она озвучивала фильмы, и ее голос знаком большинству, кто любил смотреть кино.

В 2001 году она получила звание народной артистки России.

Ее голос можно услышать в картинах "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1", "Интерстеллар","Сорвиголова", "Матрица. Перезагрузка", "Плохой Санта", "Гарри Поттер и Орден Феникса", "Безумный Макс. Дорога ярости" и многих других.