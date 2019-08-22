Чт, 22.08.2019
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Британский телеканал выпустит документальный фильм о Путине

Владимир Путин

ФОТО: Reuters/ScanPix

Британский телеканал Channel 4 заявил о съемках документального фильма о главе России Владимире Путине. Фильм будет состоять из трех серий.

Съемки фильма Putin: A Russian Spy Story ("Путин: история русского шпиона") будут проходить в России, США, Великобритании и Европе. 

За производство ленты взялась компания Rogan Productions.

Как сообщается, в фильме будут высказывания президента, людей из его окружения и "тех, кого сильнее всего затронули действия" российского лидера.

"Фильм расскажет о том, как, будучи бывшим разведчиком, он пересмотрел политику, и какое влияние это оказало на весь мир", — говорит исполнительный продюсер ленты Джеймс Роган.

Пока не сообщается, когда именно выйдет кинолента. 

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