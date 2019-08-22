Британский телеканал выпустит документальный фильм о Путине

Съемки фильма Putin: A Russian Spy Story ("Путин: история русского шпиона") будут проходить в России, США, Великобритании и Европе.

Как сообщается, в фильме будут высказывания президента, людей из его окружения и "тех, кого сильнее всего затронули действия" российского лидера.