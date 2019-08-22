Британский телеканал выпустит документальный фильм о Путине

Британский телеканал Channel 4 заявил о съемках документального фильма о главе России Владимире Путине. Фильм будет состоять из трех серий.
Съемки фильма Putin: A Russian Spy Story ("Путин: история русского шпиона") будут проходить в России, США, Великобритании и Европе.
За производство ленты взялась компания Rogan Productions.
Как сообщается, в фильме будут высказывания президента, людей из его окружения и "тех, кого сильнее всего затронули действия" российского лидера.
"Фильм расскажет о том, как, будучи бывшим разведчиком, он пересмотрел политику, и какое влияние это оказало на весь мир", — говорит исполнительный продюсер ленты Джеймс Роган.
Пока не сообщается, когда именно выйдет кинолента.