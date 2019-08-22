Госконтроль возмущен тем, что VUGD не понесла наказания за убытки, которые нанесла бюджету

Хотя и более года назад Госконтроль указывал на убытки, которые были нанесены бюджету, в результате того, что директор Колледжа пожарной безопасности и гражданской обороны незаконно получал пенсию по выслуге лет, виновные не получили наказания. Об этом говорится в сообщении Госконтроля.
Госконтроль напоминает, что в начале 2018 года в результате ревизии было выявлено, что начальник Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) сделал так, чтобы должность директора Колледжа пожарной безопасности и гражданской обороны смог занимать человек без специального служебного звания.
Этот нюанс позволил директору колледжа получать как зарплату, так и пенсию по выслуге лет, что не полагается человеку, который занимает должность директора. Сразу после смены должности новый глава VUGD принял на работу в качестве директора колледжа бывшего руководителя VUGD.
"Фактически, в интересах конкретной личности, должность директора колледжа была преобразована в должность, которую можно занимать без специального звания", - сделал вывод Госконтроль.
Госконтролер Элита Круминя подчеркнула, что незаконное поведение не может создать законных последствий.
"Удивительно, но правоохранительные органы после поданных Госконтролем фактов и объяснений, пришли к выводу, что закон нарушен, но преступлением это не посчитали. Поэтому виновные, к сожалению, даже в этот раз выйдут сухими из воды, и ущерб не будет возмещен. Это ситуация, в которой мы будем использовать недавно вступившие в силу полномочия Государственного контроля для принятия решения о взыскании убытков с виновных", - заявила Круминя.
О нарушениях начальника VUGD Госконтроль оповестил Министерство внутренних дел еще во время ревизии в январе 2018 года, но положение было исправлено только в декабре 2018 года, когда должность директора уже не мог занимать человек без специального служебного звания.
Было подсчитано, что за временной период с января 2012 года по декабрь 2017 года директор колледжа при VUGD незаконно получил более 170 000 евро.
Следователи признали, что начальник VUGD нарушил закон о Специальных званиях должностных лиц, а также правила Кабинета министров. Однако следователи не обнаружили в его действиях состава преступления, и уголовное дело было прекращено.
Госконтроль оспорил решение.
Однако в прокуратуре остались при своем, посчитав, что незаконное решение начальника VUGD само по себе не формирует состав преступления, так как решение было принято, основываясь на консультации с руководством МВД и ошибочно применяя нормативные акты.
В Госконтроле утверждают, что аргументы следователей поверхностны и необоснованны. "Если глава VUGD координирует свои действия с руководством Министерства внутренних дел, это также не делает нарушение законным, а вовлекает в него еще больше должностных лиц. К тому же незаконно выплачена не зарплата, а пенсия по выслуге лет, которая в рамках закона директору не полагается", - отметили в Госконтроле. Однако пока никто не оценил законность получения пенсии директором.