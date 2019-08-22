Госконтроль возмущен тем, что VUGD не понесла наказания за убытки, которые нанесла бюджету

Госконтроль напоминает, что в начале 2018 года в результате ревизии было выявлено, что начальник Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) сделал так, чтобы должность директора Колледжа пожарной безопасности и гражданской обороны смог занимать человек без специального служебного звания.

Этот нюанс позволил директору колледжа получать как зарплату, так и пенсию по выслуге лет, что не полагается человеку, который занимает должность директора. Сразу после смены должности новый глава VUGD принял на работу в качестве директора колледжа бывшего руководителя VUGD.

"Фактически, в интересах конкретной личности, должность директора колледжа была преобразована в должность, которую можно занимать без специального звания", - сделал вывод Госконтроль.

Госконтролер Элита Круминя подчеркнула, что незаконное поведение не может создать законных последствий.

"Удивительно, но правоохранительные органы после поданных Госконтролем фактов и объяснений, пришли к выводу, что закон нарушен, но преступлением это не посчитали. Поэтому виновные, к сожалению, даже в этот раз выйдут сухими из воды, и ущерб не будет возмещен. Это ситуация, в которой мы будем использовать недавно вступившие в силу полномочия Государственного контроля для принятия решения о взыскании убытков с виновных", - заявила Круминя.

О нарушениях начальника VUGD Госконтроль оповестил Министерство внутренних дел еще во время ревизии в январе 2018 года, но положение было исправлено только в декабре 2018 года, когда должность директора уже не мог занимать человек без специального служебного звания.

Было подсчитано, что за временной период с января 2012 года по декабрь 2017 года директор колледжа при VUGD незаконно получил более 170 000 евро.

Следователи признали, что начальник VUGD нарушил закон о Специальных званиях должностных лиц, а также правила Кабинета министров. Однако следователи не обнаружили в его действиях состава преступления, и уголовное дело было прекращено.

Госконтроль оспорил решение.

Однако в прокуратуре остались при своем, посчитав, что незаконное решение начальника VUGD само по себе не формирует состав преступления, так как решение было принято, основываясь на консультации с руководством МВД и ошибочно применяя нормативные акты.