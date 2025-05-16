Водитель грузовика рассказал подробности тяжелой аварии на Видземском шоссе

Больше всего времени на месте ДТП провел водитель грузовика. Он - единственный из водителей трех пострадавших машин, кому не потребовалась помощь медиков. До аварии мужчина двигался в направлении Сигулды.

"Мне надо было повернуть налево. Я заранее дважды включил аварийные огни, чтобы предупредить, за мной ехал автобус, после чего включил левый поворотник, начал тормозить, но почувствовал удар сзади. Вышел, констатировал, что в меня влетел бусик. Водитель легкового автомобиля не заметил этого и впечатал в меня белый бусик.