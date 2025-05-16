Пт, 16.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Главное за 16 мая Переговоры в Стамбуле, самые опасное место Пурвциемса и Tautumeitas о выходе в финал "Евровидения"

Рапсовое поле в Айзкраулкском крае
Рапсовое поле в Айзкраулкском крае Фото: Evija Trifanova/LETA

В Стамбуле прошли первые за три года переговоры Украины и России, жители Пурвциемса назвали самое опасное место в своем микрорайоне, а вышедшие в финал "Евровидения" Tautumeitas рассказали о том, как все было, и о своих эмоциях после. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET за пятницу, 16 мая.

Новости Латвии:

Во время майских праздников в социальных сетях распространилось видео разговора сотрудников Госполиции с женщиной и мужчиной. Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль из-за недействительных номерных знаков. TVNET+ подробнее разобрался в деле.

Читайте также

Самым опасным местом в Пурвциемсе, по мнению местных жителей, является район бывшего торгового центра "Минск", свидетельствуют результаты опроса, проведенного в рамках проекта 2Nite.

Читайте также

Что происходит с АЗС Straujupīte? Еще недавно о ней говорили как о "самой дешевой заправке в Риге", а теперь в центре внимания находится руководитель по развитию предприятия Оскар Зейза, который был задержан по подозрению в совершении преступления на сексуальной почве. Кроме того, было распространено видео с задержанием создателя цифрового контента для компании - Эдгара Айварса, однако полиция не подтвердила этот факт. TVNET+ объясняет, почему все говорят о Straujupīte и в какой момент из-за кликов можно попасть под пристальное внимание закона.

Читайте также

Лето становится ближе, активность в ночных клубах повышается. Однако в связи с этим все чаще стали появляться сообщения о возможном сознательном одурманивании девушек. О таком опыте в ночном клубе Старой Риги передаче TV3 Bez Tabu рассказала одна рижанка.

Читайте также

Из партии "Новое Единство" исключен ее член Дмитрий Голубев в связи с его высказываниями о смерти президента Латвийского общества врачей (LĀB) Илзе Айзсилниеце, подтверждает глава отдела коммуникации "Нового Единства" Агнесе Розентале.

Читайте также

За рубежом:

В пятницу в Стамбуле прошли первые прямые переговоры между Россией и Украиной более чем за три года. Они заняли менее двух часов.

Читайте также

Россия на переговорах в Стамбуле потребовала вывода ВСУ со всех территорий Украины, которая она считает "своими", цитирует агентство Reuters источник в украинской делегации.

Читайте также

После переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле лидеры Украины, Германии, Великобритании, Франции и Польши в пятницу созвонились с президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь канцелярии президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, пишет AFP.

Читайте также

Немецкая полиция задержала на Центральном железнодорожном вокзале города Дортмунд разыскиваемого уже несколько лет преступника из Латвии. Сейчас мужчина находится в заключении. Что известно о задержанном?

Читайте также

Во время выполнения боевого задания в пятницу, 16 мая, разбился реактивный истребитель F-16 Вооруженных сил Украины, сообщили в Воздушных силах Украины.

Читайте также

Интересное чтиво:

В четверг, 15 мая, прошел второй полуфинал конкурса "Евровидения", который в этом году проходит в Базеле (Швейцария). В финал прошли десять участников, среди которых и латвийский коллектив Tautumeitas с песней Bur man laimi.

Читайте также

"Я бывал в Риге с самого детства", - признается продюсер, артист, сонграйтер и IT-предприниматель Алексей Потапенко (Потап). В передаче "В чем фишка?" он рассказал об особой связи с Латвией, работе с Лаймой Вайкуле, отношениях с Настей Каменских и новом проекте Slavic Balagan.

Читайте также

В четверг, 15 мая, Tautumeitas завоевали путевку в финал "Евровидения". В разговоре с TVNET+ через пару минут после объявления результатов девушки раскрыли свои первые ощущения.

Читайте также

В пятницу, 16 мая, в Международном выставочном зале на Кипсале в великолепной и теплой атмосфере прошел уже 8-й Форум вдохновения Līdere, собрав исторически наибольшее число посетителей - 3500 активных латвийских дам. Смотрите фотоотчет TVNET с мероприятия. Возможно, зоркий глаз нашего фотографа запечатлел именно вас!

Читайте также

В 2016 году известный итальянский режиссер Паоло Соррентино выпустил сериал "Молодой Папа" с Джудом Лоу в главной роли. Как известно, в настоящее время Лоу работает над новым проектом в Латвии, но Латвия уже фигурировала в его предыдущих работах.

Читайте также

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх