Главное за 16 мая Переговоры в Стамбуле, самые опасное место Пурвциемса и Tautumeitas о выходе в финал "Евровидения"

Что происходит с АЗС Straujupīte? Еще недавно о ней говорили как о "самой дешевой заправке в Риге", а теперь в центре внимания находится руководитель по развитию предприятия Оскар Зейза, который был задержан по подозрению в совершении преступления на сексуальной почве. Кроме того, было распространено видео с задержанием создателя цифрового контента для компании - Эдгара Айварса, однако полиция не подтвердила этот факт. TVNET+ объясняет, почему все говорят о Straujupīte и в какой момент из-за кликов можно попасть под пристальное внимание закона.