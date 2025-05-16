Главное за 16 мая Переговоры в Стамбуле, самые опасное место Пурвциемса и Tautumeitas о выходе в финал "Евровидения"

В Стамбуле прошли первые за три года переговоры Украины и России, жители Пурвциемса назвали самое опасное место в своем микрорайоне, а вышедшие в финал "Евровидения" Tautumeitas рассказали о том, как все было, и о своих эмоциях после. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET за пятницу, 16 мая.
Новости Латвии:
Во время майских праздников в социальных сетях распространилось видео разговора сотрудников Госполиции с женщиной и мужчиной. Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль из-за недействительных номерных знаков. TVNET+ подробнее разобрался в деле.
Самым опасным местом в Пурвциемсе, по мнению местных жителей, является район бывшего торгового центра "Минск", свидетельствуют результаты опроса, проведенного в рамках проекта 2Nite.
Что происходит с АЗС Straujupīte? Еще недавно о ней говорили как о "самой дешевой заправке в Риге", а теперь в центре внимания находится руководитель по развитию предприятия Оскар Зейза, который был задержан по подозрению в совершении преступления на сексуальной почве. Кроме того, было распространено видео с задержанием создателя цифрового контента для компании - Эдгара Айварса, однако полиция не подтвердила этот факт. TVNET+ объясняет, почему все говорят о Straujupīte и в какой момент из-за кликов можно попасть под пристальное внимание закона.
Лето становится ближе, активность в ночных клубах повышается. Однако в связи с этим все чаще стали появляться сообщения о возможном сознательном одурманивании девушек. О таком опыте в ночном клубе Старой Риги передаче TV3 Bez Tabu рассказала одна рижанка.
Из партии "Новое Единство" исключен ее член Дмитрий Голубев в связи с его высказываниями о смерти президента Латвийского общества врачей (LĀB) Илзе Айзсилниеце, подтверждает глава отдела коммуникации "Нового Единства" Агнесе Розентале.
За рубежом:
В пятницу в Стамбуле прошли первые прямые переговоры между Россией и Украиной более чем за три года. Они заняли менее двух часов.
Россия на переговорах в Стамбуле потребовала вывода ВСУ со всех территорий Украины, которая она считает "своими", цитирует агентство Reuters источник в украинской делегации.
После переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле лидеры Украины, Германии, Великобритании, Франции и Польши в пятницу созвонились с президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь канцелярии президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, пишет AFP.
Немецкая полиция задержала на Центральном железнодорожном вокзале города Дортмунд разыскиваемого уже несколько лет преступника из Латвии. Сейчас мужчина находится в заключении. Что известно о задержанном?
Во время выполнения боевого задания в пятницу, 16 мая, разбился реактивный истребитель F-16 Вооруженных сил Украины, сообщили в Воздушных силах Украины.
Интересное чтиво:
В четверг, 15 мая, прошел второй полуфинал конкурса "Евровидения", который в этом году проходит в Базеле (Швейцария). В финал прошли десять участников, среди которых и латвийский коллектив Tautumeitas с песней Bur man laimi.
"Я бывал в Риге с самого детства", - признается продюсер, артист, сонграйтер и IT-предприниматель Алексей Потапенко (Потап). В передаче "В чем фишка?" он рассказал об особой связи с Латвией, работе с Лаймой Вайкуле, отношениях с Настей Каменских и новом проекте Slavic Balagan.
В четверг, 15 мая, Tautumeitas завоевали путевку в финал "Евровидения". В разговоре с TVNET+ через пару минут после объявления результатов девушки раскрыли свои первые ощущения.
В пятницу, 16 мая, в Международном выставочном зале на Кипсале в великолепной и теплой атмосфере прошел уже 8-й Форум вдохновения Līdere, собрав исторически наибольшее число посетителей - 3500 активных латвийских дам. Смотрите фотоотчет TVNET с мероприятия. Возможно, зоркий глаз нашего фотографа запечатлел именно вас!
В 2016 году известный итальянский режиссер Паоло Соррентино выпустил сериал "Молодой Папа" с Джудом Лоу в главной роли. Как известно, в настоящее время Лоу работает над новым проектом в Латвии, но Латвия уже фигурировала в его предыдущих работах.
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