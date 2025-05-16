Глава МВД: показатели эффективности VUGD стремительно улучшились

Более оперативное реагирование на вызовы стало возможным благодаря новому автопарку, который удалось полностью заменить за несколько лет. Новые центры управления катастрофами обеспечивают современную рабочую среду не только спасателям, но и другим оперативным службам.

Министр подчеркнул, что за последние годы коллектив службы расширился - присоединиться к VUGD решили больше молодых людей.

По словам министра, поле деятельности службы тоже стало обширным: от спасения жизней при пожарах до ликвидации последствий различных кризисов, управления гражданской обороной и т.п.

Как сообщалось, сегодня в Латвии отмечается 160-летие пожарных служб.

В субботу с 9 до 19 часов пройдут дни открытых дверей во всех частях, на постах VUGD и в Колледже пожарной безопасности и гражданской обороны. Посетители смогут осмотреть депо, технику, оборудование, примерить защитные костюмы, узнать о буднях пожарных и вопросах безопасности, а также о возможностях карьеры в VUGD.