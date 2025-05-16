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В Швеции найден мертвым дипломат, который подозревался в шпионаже

Полиция в Стокгольме. Иллюстративное фото
Полиция в Стокгольме. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

Дипломат, задержанный по подозрению в шпионаже в минувшие выходные и позднее освобожденный, найден мертвым в Стокгольме, Швеция, сообщает AFP.

Шведская разведывательная служба SAPO в понедельник сообщила о задержании подозреваемого, но не раскрыла национальность или пол задержанного, а также не предоставила никакой другой информации по делу.

Во вторник телекомпания SVT сообщила, что задержанный - высокопоставленный дипломат.

Прокуратура в среду задержанного освободила, но указала, что он по-прежнему считается подозреваемым.

В пятницу МИД Швеции сообщил, что один из сотрудников министерства скончался, но более подробную информацию не предоставил из уважения к близким погибшего.

Газета Expressen сообщила, что мужчина, найденный мертвым прошедшей ночью, тот же самый, что был задержан по подозрению в шпионаже.

Адвокат подозреваемого на этой неделе агентству AFP рассказал, что его клиент отвергает все выдвинутые против него обвинения, и что преступлений он не совершал. Адвокат рассказал, что его клиент после освобождения из полиции отправился в больницу и жаловался, что полицейские применили чрезмерную силу во время его задержания.

На этой неделе телеканал SVT также сообщил, что SAPO расследует, связано ли это дело со скандалом, связанным с советником по национальной безопасности Швеции Тобиасом Тюбергом. Он подал в отставку через несколько часов после своего назначения 8 мая после того, как его конфиденциальные фотографии из приложения для знакомств Grindr были анонимно отправлены в СМИ и правительство.

SVT сообщил, что задержанный дипломат - не Тюберг.

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