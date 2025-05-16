Силиня в Албании: агрессия России остается самой большой угрозой безопасности Европы

"На саммите EPC вместе с европейскими лидерами мы согласовали свои действия по содействию справедливому миру в Украине. Агрессия России остается самой большой угрозой для европейской безопасности. Мы требуем от России принять предложение о немедленном всеобъемлющем безусловном 30-дневном прекращении огня, в противном случае мы применим гораздо более жесткие санкции, которые затронут финансовый и энергетический сектор", - подчеркнула Силиня.