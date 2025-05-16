Исследование: образ трети жителей Латвии в соцсетях отличается от реальной жизни

Она подчеркнула, что в 2023 году такую разницу признавали 22% респондентов, а в 2024 году - 33%.

Среди наиболее часто упоминаемых аспектов, в которых наблюдаются отличия от реальной жизни, - отношение к событиям, смелость и выражение мнений, а затем следуют визуальный облик и демонстрация стиля жизни.

Янковска отметила, что виртуальный потребитель - это социальный феномен: он потребляет бессознательно, но у него есть возможность выбирать, что и как потреблять, а также потенциал для самоопределения.

В ходе исследования выяснилось, что 37% опрошенных считают, что материальное положение их семьи в ближайшие два года улучшится, 41% опрошенных считает, что их материальное положение останется прежним, а 22% - что ухудшится.

При этом в 2024 году 40% опрошенных полагали, что материальное положение их семьи улучшится, 40% полагали, что оно останется прежним, а 20% прогнозировали, что оно ухудшится. В 2023 году на улучшение финансового положения своей семьи рассчитывали 35% населения, 38% прогнозировали, что оно останется прежним, а 27% заявили, что финансовое положение ухудшится.