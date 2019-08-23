По примеру Балтийского пути: жители Гонконга объединятся в живую цепь

23 августа 1989 года Балтийский путь от Вильнюса до Таллина, объединивший более миллиона человек, стал символом успешного ненасильственного сопротивления.

"Балтийский путь был вдохновляющим событием для многих борцов за свободу во всём мире. Он продемонстрировал силу солидарности и ненасильственного общественного движения", - сказал BNS Джошуа Вонг, один из лидеров оппозиции в Гонконге, руководитель организации "Demosisto".

Вонг сравнил отношение Китая к Гонконгу с советским вмешательством в дела Балтии три десятилетия назад.

"В последние месяцы жители Гонконга страдают от крайне сурового поведения полиции и прямого политического вмешательства Китая, аналогичного тому, что балтийские государства испытали от СССР 30 лет назад", - сказал 22-летний активист, который стал лицом протестующих в Гонконге.

Литовский историк Альгимантас Каспаравичюс говорит, что Балтийский путь длиной более 600 километров укрепил решимость литовцев, латышей и эстонцев, а Москва и Запад начали осознавать, что страны Балтии станут независимыми государствами.

"Страны Балтии сами осознали свою силу, а народы Балтии стали осознавать в мире как международные субъекты", - сказал Каспаравичюс.

По его словам, после Балтийского пути тогдашний советский лидер Михаил Горбачев "начал очень чётко понимать, что народы трёх балтийских стран движутся к политической независимости".

По словам историка, эта демонстрация показала странам Западной Европы и Соединённым Штатам, что "три народа Балтии могут работать заодно, для что они очень быстро, эффективно и мирным способом движутся к политической независимости".

По словам Каспаравичюса, все основные средства массовой информации в мире вели прямые трансляции о живой цепи людей от Вильнюса до Таллина, и эта демонстрация стала символом ненасильственного сопротивления.

В 2004 году в живую цепь в знак протеста против военной угрозы Китая собрались жители Тайваня, а в 2013 году эту акцию повторили каталонцы, стремящиеся выйти из состава Испании. Организаторы говорят, что в этих демонстрациях приняли участие более миллиона человек.

Каспаравичюс считает, что Балтийский путь может в будущем вдохновить и другие народы.