Умер один из самых богатых людей планеты Дэвид Кох

На 79 году жизни скончался американский предприниматель, филантроп и политический деятель Дэвид Кох. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление его брата Чарльза Коха.
Компания Koch Industries была основана в 1940 году Фредом Кохом. После его кончины она была разделена между его четырьмя детьми. В 1980-х годах Чарльз и Дэвид выкупили доли у своих братьев, после чего им принадлежали по 42% акций семейной компании.
В 2018 году Чарльз и Дэвид Кох разделили 11-место в списке богатейших людей мира от Forbes. Журнал оценил состояние каждого брата в 50,5 миллиардов долларов.