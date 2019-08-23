Пт, 23.08.2019
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Умер один из самых богатых людей планеты Дэвид Кох

Дэвид Кох

ФОТО: Reuters/ScanPix

На 79 году жизни скончался американский предприниматель, филантроп и политический деятель Дэвид Кох. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление его брата Чарльза Коха.

Компания Koch Industries была основана в 1940 году Фредом Кохом. После его кончины она была разделена между его четырьмя детьми. В 1980-х годах Чарльз и Дэвид выкупили доли у своих братьев, после чего им принадлежали по 42% акций семейной компании.

В 2018 году Чарльз и Дэвид Кох разделили 11-место в списке богатейших людей мира от Forbes. Журнал оценил состояние каждого брата в 50,5 миллиардов долларов.

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