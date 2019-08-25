Фото: Александр Домогаров сильно поправился. Поклонницы его не узнают

Подписчики с трудом узнали звезду "Бандитского Петербурга". Некоторые решили, что это лишь грим.

"Что с Домогаровым? Неудачный грим?", "О боже это Домогаров ???", - писали удивленные поклонники.

Но некоторые фолловеры заступились за любимого артиста и отметили, что во всем виноват фотограф.

"Фотографу зачем наливали?", "Неудачный кадр", "Снизу снято", - отметили они.