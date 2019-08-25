Фото: Александр Домогаров сильно поправился. Поклонницы его не узнают

Российский популярный актер театра и кино Александра Домогарова шокировал своих поклонников новым снимком. Свежее фото было опубликовано в Instagram-аккаунте, который посвящен съемкам фильма "Гардемарины IV".
Подписчики с трудом узнали звезду "Бандитского Петербурга". Некоторые решили, что это лишь грим.
"Что с Домогаровым? Неудачный грим?", "О боже это Домогаров ???", - писали удивленные поклонники.
Но некоторые фолловеры заступились за любимого артиста и отметили, что во всем виноват фотограф.
"Фотографу зачем наливали?", "Неудачный кадр", "Снизу снято", - отметили они.
Рабочий перерыв всегда необходим! Он приносит заряд и энергию на целый съемочный день 🎬 • • • #гардемарины4 #гардемаринывперед #гардемарины #нашекино #кино #фильм #александрдомогаров #домогаров #мукасей #мосфильм #работа #перерыв #съемки #кинопоиск #актер #актеры #актерскоепортфолио #актерскоемастерство #режиссер #кинооператор #оператор #видеооператор
"Гардемарины IV" - это четвёртый фильм из серии о гардемаринах. Является продолжением фильмов "Гардемарины, вперёд!", "Виват, гардемарины!" и "Гардемарины III".
Александр Домогаров играет Павла Горина. Съемки были начаты в 2019 году в Крыму.
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От имени всей съёмочной команды поздравляем С Днём Рождения @domogarov.aleksandr 🎁🎉 Желаем новых творческих вершин и интересных ролей❗️ • • • • • #снимаетсякино #кино #гардемарины #гардемаринывперед #гардемарины4 #мотор #камера #снимаем #культура #искусство #нашекино #киноафиша #киномания #cinema #фильм #чтопосмотреть #лучшиефильмы #кинотеатр #кинофестиваль #киностудия #видеооператор #актер #актеры #александрдомогаров #домогаров #деньрождения #поздравляемсднемрождения #поздравление #крым #севостополь