Божена Рынска заявила, что у покойного Игоря Малашенко скоро родится дочь

Напомним, женщина тяжело переживает уход супруга Игоря Малашенко. Как рассказала сама женщина, она обратилась к услугам суррогатной матери. Девочка должна родится совершенно здоровой. Это показали проведенные скрининг-тесты.

(орфография и пунктуация сохранены)

"У нас с Игорем будет ребенок. Это девочка. Это девочка Игоря. И это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по супер-прогрессивным скринингам. Я не могу бросить будущую Евгению Игоревну Малашенко в утробе, поэтому тяну себя из мрака депрессии изо всех сил - доползаю до врачей, мы вместе меняем препараты. Евгения Игоревна не гарантия, что меня не утянет на дно до ее появления. Приступы у меня ужасные, смертоносные. Но я буду стараться", - написала она.

Большая часть денег Божены ушла на американских юристов. Теперь она переживает, что ей может не хватить денег для дальнейшей оплаты услуг.

(орфография и пунктуация сохранены)

"Скорее всего, если буду жива, мне придется по фейсбуку собирать деньги на оплату второй части гонорара сурмамы. Потому что все мое богачество ушло на американских адвокатов. Надеюсь воспитать мою девочку в любви и уважении к Игорю. Вот как-то так...", - пояснила она.

Напомним, 25 февраля стало известно, что сооснователь НТВ Игорь Малашенко был найден повешенным на своей вилле в Испании. Следствие показало, что это было самоубийство.