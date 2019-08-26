Ремонт Юрмальского шоссе: введены новые изменения

На Юрмальском шоссе будут перекрыты все подъездные пути на перекрестке с Рижской окружной дорогой, а также, если ехать со стороны Риги в направлении Лиепаи. LVC призывает быть бдительными и обращать внимание на дорожные знаки. После реорганизации движения на проезжей части в направлении Юрмалы и дальше будет организовано движение только по двум полосам в каждом направлении.

В свою очередь, движение транспорта на Видземском шоссе на участке от Гаркалне до бывшего ресторана Sēnīte происходит по одной полосе в каждую сторону.

Интенсивные работы также ведутся на региональных дорогах. На шоссе Вентспилс-Кулдига в сторону Вентспилса есть восемь участков, регулируемых временными светофорами. Потребуется более часа, чтобы проехать участок. Работы также ведутся от Гулбене в направлении Балви и от Тервете до литовской границы.

Latvijas Valsts ceļi призывают водителей считаться с ограничениями, сигналами временных светофоров и соблюдать организацию движения в зонах строительных работ, чтобы избежать пробок.