Ремонт Юрмальского шоссе: введены новые изменения

Продолжая работы по реконструкции Юрмальского шоссе, была изменена организация дорожного движения на месте проведения ремонтных работ. Об этом сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC).
На Юрмальском шоссе будут перекрыты все подъездные пути на перекрестке с Рижской окружной дорогой, а также, если ехать со стороны Риги в направлении Лиепаи. LVC призывает быть бдительными и обращать внимание на дорожные знаки. После реорганизации движения на проезжей части в направлении Юрмалы и дальше будет организовано движение только по двум полосам в каждом направлении.
В свою очередь, движение транспорта на Видземском шоссе на участке от Гаркалне до бывшего ресторана Sēnīte происходит по одной полосе в каждую сторону.
Интенсивные работы также ведутся на региональных дорогах. На шоссе Вентспилс-Кулдига в сторону Вентспилса есть восемь участков, регулируемых временными светофорами. Потребуется более часа, чтобы проехать участок. Работы также ведутся от Гулбене в направлении Балви и от Тервете до литовской границы.
Latvijas Valsts ceļi призывают водителей считаться с ограничениями, сигналами временных светофоров и соблюдать организацию движения в зонах строительных работ, чтобы избежать пробок.
Со списком всех ремонтных работ на автодорогах и ограничениями движения можно ознакомиться на странице www.lvceli.lv.