Ученые назвали "самую страшную" группу крови

В работе, посвященной группам крови, эксперты доказали, что самой опасной является AB (IV) Rh с отрицательным резусом. Отмечается, что людей, с такой группой крови на Земле очень мало - всего 8 процентов.

Ка утверждают ученые, у людей с такой группой крови редко бывают дети, а если они и рождаются, то только однополые. Случаи рождения разнополых детей утаких людей, особенно у мужчин, крайне редки.

Кроме того, в статье говорится, что у женщин с группой крови AB Rh(-) чаще, чем у других, выявляются онкологические заболевания.

В свою очередь, группа ученых из Университета Вермонта тоже проводила эксперименты, связанные с группами крови. Они установили, что люди с группой крови AB Rh(-) подвержены изменениям мозга - в частности, у них чаще, чем у других, фиксируются проблемы с мышлением и памятью.

По утверждению медиков, у этих людей повышен риск развития слабоумия на 82%. Также они чаще подвержены инсультам и развитию деменции.

Люди с AB Rh(-), говорят ученые, имеют сниженный иммунитет, они способны впитывать как губка все болезни людей, с которыми общаются