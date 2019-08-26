Пн, 26.08.2019
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ЧП в Добельском крае: В бытовой ссоре пенсионера ранили ножом

Кровь

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

За нанесение тяжких телесных повреждений в Добельском крае задержан мужчина. Об этом сообщает представитель Земгальского регионального управления полиции Иева Сиетниеце.

Преступление было совершено в одной из квартир в волости Наудитес, когда во время бытовой ссоры был ранен мужчина 1943 года рождения. Пострадавший доставлен в больницу. 

По подозрению в совершении преступления в этот же день был задержан мужчина 1957 года рождения. Он был доставлен в изолятор временного содержания. Позднее к мужчине была применена мера пресечения - заключение. 

За преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.

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