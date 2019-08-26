ЧП в Добельском крае: В бытовой ссоре пенсионера ранили ножом

За нанесение тяжких телесных повреждений в Добельском крае задержан мужчина. Об этом сообщает представитель Земгальского регионального управления полиции Иева Сиетниеце.
Преступление было совершено в одной из квартир в волости Наудитес, когда во время бытовой ссоры был ранен мужчина 1943 года рождения. Пострадавший доставлен в больницу.
По подозрению в совершении преступления в этот же день был задержан мужчина 1957 года рождения. Он был доставлен в изолятор временного содержания. Позднее к мужчине была применена мера пресечения - заключение.
За преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.