В лесах Курземе сохраняется высокая пожароопасность

По одному лесному пожару ГСЛ за прошедшие выходные ликвидировала также на севере Видземе, в Земгале и Рижском регионе. Общая площадь пожаров составила 1,19 га, свидетельствует опубликованная на сайте ГСЛ информация.

На четыре лесных пожара за выходные выезжала также Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что на этой неделе в лесах на западе страны сохраняется большая пожароопасность. В Курземе и Земгале объявлено желтое предупреждение.

Кроме того, на всей территории Латвии объявлено желтое предупреждение о жаре, которая продолжится в ближайшие дни.