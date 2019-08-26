В лесах Курземе сохраняется высокая пожароопасность

Самая большая сухость и высокая пожароопасность сохраняются в Курземе, где Государственная служба леса (ГСЛ) за выходные потушила четыре лесных пожара.
По одному лесному пожару ГСЛ за прошедшие выходные ликвидировала также на севере Видземе, в Земгале и Рижском регионе. Общая площадь пожаров составила 1,19 га, свидетельствует опубликованная на сайте ГСЛ информация.
На четыре лесных пожара за выходные выезжала также Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что на этой неделе в лесах на западе страны сохраняется большая пожароопасность. В Курземе и Земгале объявлено желтое предупреждение.
Кроме того, на всей территории Латвии объявлено желтое предупреждение о жаре, которая продолжится в ближайшие дни.
Во многих районах Латвии температура воздуха достигнет +27..+29 градусов. Под воздействием солнечной и жаркой погоды ожидается дальнейшее повышение уровня пожароопасности.