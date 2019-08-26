Пн, 26.08.2019
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В лесах Курземе сохраняется высокая пожароопасность

Пожар в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости. Иллюстративное фото.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Самая большая сухость и высокая пожароопасность сохраняются в Курземе, где Государственная служба леса (ГСЛ) за выходные потушила четыре лесных пожара.

По одному лесному пожару ГСЛ за прошедшие выходные ликвидировала также на севере Видземе, в Земгале и Рижском регионе. Общая площадь пожаров составила 1,19 га, свидетельствует опубликованная на сайте ГСЛ информация.

На четыре лесных пожара за выходные выезжала также Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что на этой неделе в лесах на западе страны сохраняется большая пожароопасность. В Курземе и Земгале объявлено желтое предупреждение.

Кроме того, на всей территории Латвии объявлено желтое предупреждение о жаре, которая продолжится в ближайшие дни.

Во многих районах Латвии температура воздуха достигнет +27..+29 градусов. Под воздействием солнечной и жаркой погоды ожидается дальнейшее повышение уровня пожароопасности.

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