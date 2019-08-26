ЛУ просит суд обязать Кабмин утвердить Муйжниекса на пост ректора

В понедельник, 26 августа, Латвийский университет (ЛУ) обратился в Административный районный суд с просьбой обязать Кабинет министров издать благоприятный административный акт, утвердив Индрикиса Муйжниекса в должности ректора ЛУ, свидетельствует информация, находящаяся в распоряжении агентства LETA.
ЛУ обратился в суд, пригласив выступить в качестве ответчика по данному иску министра образования и науки Илгу Шуплинску и Кабинет министров. ЛУ в суде представляет присяжный адвокат Бенно Бутулис.
В иске ЛУ подчеркивает, что на данный момент не констатировано существенных нарушений закона о высших учебных заведениях и конституции ЛУ, которые могли бы помешать утверждению Муйжниекса в должности ректора учебного заведения.
ЛУ просит суд обязать Кабинет министров издать благоприятный административный акт, утвердив Муйжниекса в должности, а также принять решение, подразумевающее, что до утверждения ректора ЛУ в должности исполняющим обязанности ректора является Муйжниекс, и до момента вступления решения в силу ЛУ не имеет обязанности и права проводить повторные выборы ректора.
Как сообщалось ранее, основываясь на высказанных Госканцелярией замечаниях по поводу подготовленного Министерством образования и науки проекта приказа, подразумевающего отказ от утверждения Муйжниекса в должности, правительство в прошлый вторник решило отложить рассмотрение данного вопроса на неделю, предоставив министерству возможность подготовить более обоснованный проект приказа.
Министерство образования и науки призвало не утверждать Муйжниекса в должности ректора ЛУ, потому что, по мнению министерства, в процессе проведения выборов был нарушен закон о высших учебных заведениях и конституция ЛУ.