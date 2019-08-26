ЛУ просит суд обязать Кабмин утвердить Муйжниекса на пост ректора

ЛУ обратился в суд, пригласив выступить в качестве ответчика по данному иску министра образования и науки Илгу Шуплинску и Кабинет министров. ЛУ в суде представляет присяжный адвокат Бенно Бутулис.

В иске ЛУ подчеркивает, что на данный момент не констатировано существенных нарушений закона о высших учебных заведениях и конституции ЛУ, которые могли бы помешать утверждению Муйжниекса в должности ректора учебного заведения.

ЛУ просит суд обязать Кабинет министров издать благоприятный административный акт, утвердив Муйжниекса в должности, а также принять решение, подразумевающее, что до утверждения ректора ЛУ в должности исполняющим обязанности ректора является Муйжниекс, и до момента вступления решения в силу ЛУ не имеет обязанности и права проводить повторные выборы ректора.

Как сообщалось ранее, основываясь на высказанных Госканцелярией замечаниях по поводу подготовленного Министерством образования и науки проекта приказа, подразумевающего отказ от утверждения Муйжниекса в должности, правительство в прошлый вторник решило отложить рассмотрение данного вопроса на неделю, предоставив министерству возможность подготовить более обоснованный проект приказа.