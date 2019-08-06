Ср, 7.08.2019
Никогда прежде не встречала настолько неприятных людей. Сестра Йин Сун Джун о серийном убийце

Подготовлено решение об отказе утверждать ректора ЛУ

Илга Шуплинска

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Решение об отказе утверждать ректора Латвийского университета Индрикиса Муйжниекса на его должности было принято и будет согласовано на этой неделе с Министерством юстиции и Госканцелярией. Об этом сообщила министр образования и науки Илга Шуплинска в эфире Латвийского радио.

Но в случае, если правление своим решением поддержит назначение Муйжниекса, Шуплинска намерена уделять больше внимания соответствию работы университета нормативным актам. "Если не будет нарушений, тогда будет сотрудничество", - сказала Шуплинска.

Муйжниекс в свою очередь ответил, что видит возможность конструктивного сотрудничества, но, если его не утвердят в должности, он планирует обратиться в суд. 

Шуплинска сказала, что в решение об утверждении будет принято либо на следующей неделе, либо через неделю.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки констатировало несколько нарушений в недавних выборах ректора Латвийского университета.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ