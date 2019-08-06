Подготовлено решение об отказе утверждать ректора ЛУ

Решение об отказе утверждать ректора Латвийского университета Индрикиса Муйжниекса на его должности было принято и будет согласовано на этой неделе с Министерством юстиции и Госканцелярией. Об этом сообщила министр образования и науки Илга Шуплинска в эфире Латвийского радио.