Подготовлено решение об отказе утверждать ректора ЛУ

Решение об отказе утверждать ректора Латвийского университета Индрикиса Муйжниекса на его должности было принято и будет согласовано на этой неделе с Министерством юстиции и Госканцелярией. Об этом сообщила министр образования и науки Илга Шуплинска в эфире Латвийского радио.
Но в случае, если правление своим решением поддержит назначение Муйжниекса, Шуплинска намерена уделять больше внимания соответствию работы университета нормативным актам. "Если не будет нарушений, тогда будет сотрудничество", - сказала Шуплинска.
Муйжниекс в свою очередь ответил, что видит возможность конструктивного сотрудничества, но, если его не утвердят в должности, он планирует обратиться в суд.
Шуплинска сказала, что в решение об утверждении будет принято либо на следующей неделе, либо через неделю.
Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки констатировало несколько нарушений в недавних выборах ректора Латвийского университета.