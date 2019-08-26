Пн, 26.08.2019
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Баста и Ани Лорак покинули проект: известны наставники восьмого сезона шоу "Голос"

Голос

ФОТО: Скриншот.

Первый канал объявил состав наставников восьмого сезона популярного телепроекта "Голос". Известно, что съемки нового сезона стартуют уже 27 августа, а в эфир программа выйдет осенью.

На этот раз наставниками станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин.

Напомним, что седьмом сезоне наставниками были Баста, Ани Лорак, Сергей Шнуров и Константин Меладзе.

Ани Лорак, Сергей Шнуров и Баста на шоу "Голос"

ФОТО: скриншот видео

"По традиции мы пригласили на тренерскую работу исполнителей, которые представляют разные течения в музыке и которые достигли больших высот каждый в своем амплуа", — цитирует РИА "Новости" продюсера "Голоса" Юрия Аксюту.

На конкурс поступила тысяча заявок, на закрытые кастинги было приглашено около 700 конкурсантов, и только 120 человек были допущены до "слепых прослушиваний". 

Ранее стало известно, кто станет наставником на шоу "Голос 60+"

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