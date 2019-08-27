Кучинскис: никуда из СЗК уходить не собираюсь

В конце августа о выходе из СЗК и вступлении в правящую коалицию сообщила бывший министр здравоохранения Анда Чакша.

В кулуарах прозвучало, что за ней могут последовать Кучинскис и бывший министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Кучинскис сказал, что в данный момент никуда не собирается уходить. По его мнению, и Чакша сделала это преждевременно, потому что во фракции СЗК можно было "вместе сделать еще много хорошего".