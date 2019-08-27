Кучинскис: никуда из СЗК уходить не собираюсь

Бывший премьер, оппозиционный депутат Сейма Марис Кучинскис не планирует выходить из Союза "зеленых" и крестьян (СЗК). Об этом он заявил газете Latvijas avīze.
В конце августа о выходе из СЗК и вступлении в правящую коалицию сообщила бывший министр здравоохранения Анда Чакша.
В кулуарах прозвучало, что за ней могут последовать Кучинскис и бывший министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.
Кучинскис сказал, что в данный момент никуда не собирается уходить. По его мнению, и Чакша сделала это преждевременно, потому что во фракции СЗК можно было "вместе сделать еще много хорошего".
Решение Чакши Кучинскиса не удивило, так как ее вступление в СЗК было "браком по расчету", и она никогда не чувствовала настоящей принадлежности к партии.
На вопрос, каковы планы самого Кучинскиса, он ответил, что многое зависит от готовности СЗК меняться.