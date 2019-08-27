Вт, 27.08.2019
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Кучинскис: никуда из СЗК уходить не собираюсь

Марис Кучинскис

ФОТО: Valsts kanceleja

Бывший премьер, оппозиционный депутат Сейма Марис Кучинскис не планирует выходить из Союза "зеленых" и крестьян (СЗК). Об этом он заявил газете Latvijas avīze.

В конце августа о выходе из СЗК и вступлении в правящую коалицию сообщила бывший министр здравоохранения Анда Чакша.

В кулуарах прозвучало, что за ней могут последовать Кучинскис и бывший министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Кучинскис сказал, что в данный момент никуда не собирается уходить. По его мнению, и Чакша сделала это преждевременно, потому что во фракции СЗК можно было "вместе сделать еще много хорошего".

Решение Чакши Кучинскиса не удивило, так как ее вступление в СЗК было "браком по расчету", и она никогда не чувствовала настоящей принадлежности к партии.

На вопрос, каковы планы самого Кучинскиса, он ответил, что многое зависит от готовности СЗК меняться.

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