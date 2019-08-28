Платье дня: рыжеволосая аристократка Джессика Честейн - королева в изумрудном

Роскошные наряды с восточным колоритом от французского бренда Zuhair Murad, носящего имя своего основателя - дизайнера ливанского происхождения Зухаира Мурада, всегда выглядят завораживающе. И платье, в котором актриса Джессика Честейн появилась на красной дорожке премьерного показа фильма "Оно-2", не стало исключением.