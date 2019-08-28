Ср, 28.08.2019
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Платье дня: рыжеволосая аристократка Джессика Честейн - королева в изумрудном
Фото

ФОТО: Reuters/SIPA/Scanpix

Роскошные наряды с восточным колоритом от французского бренда Zuhair Murad, носящего имя своего основателя - дизайнера ливанского происхождения Зухаира Мурада, всегда выглядят завораживающе. И платье, в котором актриса Джессика Честейн появилась на красной дорожке премьерного показа фильма "Оно-2", не стало исключением.

42-летняя звезда Голливуда с ее аристократической красотой - светлой кожей, рыжими волосами и глубокими серо-зелеными глазами - в этом изысканном изумрудном наряде с открытыми плечами смотрелась просто по-королевски.

Великолепно дополнили образ актрисы крупные серьги из белого золота, укладка волос волнами и макияж в розовых тонах.

ФОТО: Reuters/EPAS/Scanpix

ФОТО: Reuters/EPAS/Scanpix

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