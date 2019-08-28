Елизавета II утвердила приостановку работы парламента Британии

Королева Великобритании Елизавета II утвердила приостановку работы британского парламента со второй недели сентября до 14 октября. Об этом сообщает "Интерфакс".
Приостановить работу парламента предложил премьер Британии Борис Джонсон.
Как указано в заявлении канцелярии королевы, перерыв в работе парламента начнется не позднее 12 сентября и продлится до 14 октября.
Источники телеканал Sky News ранее сообщали, что таким образом Джонсон сможет осуществить свою внутриполитическую повестку.
Напомним, Великобритания собирается выйти из состава Евросоюза 31 октября; Во время правления бывшего премьер-министра страны Терезы Мэй сделка о Brexit не была принята.
Новый глава правительства Борис Джонсон является одним из главных сторонников Brexit. Политик активно выступал за данное решение во время референдума 2016 года.