В Турции умерла девочка, которую засосало в трубу бассейна

12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, руку которой засосало в трубу в бассейне отеля в турецком городе Бодрум, скончалась в больнице. Об этом в среду, 28 августа, сообщил отец погибшей Андрис Лейкуцис, пишет NEWSru.com
"В начале четвертoго Алиска умeрла", - написал мужчина на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В российском посольстве в Турции подтвердили информацию о смерти девочки.
"Посольство и генконсульство России в Анталье с прискорбием сообщают о том, что сегодня, 28 августа, несмотря на предпринятые медицинскими персоналом университетской больницы Памуккале усилия, скончалась россиянка Алиса Адамова, госпитализированная в критическом состоянии после несчастного случая, произошедшего с ней 18 августа в отеле Sunhill в Бодруме", - указано в сообщении дипломатического представительства.
Генконсульство предоставит всю необходимую помощь в перемещении тела девочки в Россию. Также в посольстве РФ отметили, что Россия "продолжит внимательно следить за ходом расследования правоохранительными органами Турции трагического инцидента".
Как ранее писал Русский TVNET, в Бодруме 12-летняя девочка из России захлебнулась в бассейне отеля Sunhill. Во время плавания ее руку засосало в трубу.
ЧП произошло 18 августа. Первым девочку под водой заметил отец. Мужчина и другие посетители пробовали вытащить ребенка, но насос в трубе работал слишком мощно.