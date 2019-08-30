С 2021/2022 учебного года все предметы в средней школе будут преподаваться полностью на латышском языке. Однако Минобразования обещает, что у представителей нацменьшинств все же будет возможность на родном языке изучать предметы, связанные с их культурой. Рассказываем все, что нужно знать о переходе латвийских школ на государственный язык обучения. 

Вкратце

  • Переход государственных, муниципальных и частных общеобразовательных школ на латышский язык обучения для учеников средней школы (10-12 классы) должен быть завершен к 2021/2022 учебному году.
  • В школах нацменьшинств для учеников основной школы (1-9 классы) с 1 сентября 2019 года будут доступны три модели пропорций использования государственного языка.
  • В общеобразовательных средних школах постепенно завершится реализация образовательной программы для нацменьшинств и начнется постепенный переход на образовательный программы на латышском языке.

Минобразования обещает, что одновременно с переходом на государственный язык обучения, в программы можно будет включать учебные предметы, которые связаны с языком и культурой нацменьшинств. 

Как это будет?

 

Как будет выглядеть билингвальная модель для основной школы (1-9 классы)?

Минобразования предлагает школам нацменьшинств три модели пропорций использования государственного языка. Школьное учреждение должно само выбрать одну из моделей, которая подходит учебному заведению больше всего. 

  • 1 МОДЕЛЬ 

Для учеников, которые получили дошкольное образование на латышском, и у которых есть навыки и опыт использования госязыка.

С 1 по 9 классы в обучении используется не менее чем 80% госязыка. 

  • 2 МОДЕЛЬ 

Для учеников, которые получили дошкольное образование на языке нацменьшинств, но у которых есть разговорная практика на латышском.

С 1 по 6 классы в обучении используется не менее чем 50% госязыка от общего количества учебных часов в учебном году;

С 7 по 9 классы в обучении используется не менее чем 80% госязыка от общего количества учебных часов в учебном году.

  • 3 МОДЕЛЬ

Для учеников, у которых есть знания латышского языка, и которые хотят углубленно изучить этническую культуру, выбрав учебные предметы, которые не являются обязательной частью программы основного образования.

С 1 по 6 классы в обучении используется не менее чем 50% госязыка от общего количества учебных часов в учебном году;

С 7 по 9 классы в обучении используется не менее чем 80% госязыка от общего количества учебных часов в учебном году. Школа самостоятельно выбирает учебные предметы, которые осваиваются на латышском языке, на языке нацменьшинств или билингвально. 

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Как будет проходить переход на госязык в 10-12 классах? 

Средние школы постепенно переведут полностью на латышский язык обучения. Однако останется возможность включать в программу учебные предметы, которые связаны с языком и культурой нацменьшинств. 

С 1 сентября 2020 года все латвийские ученики 10 и 11 классов полностью перейдут на обучение на госязыке.

С 1 сентября 2020 года на полное обучение на латышском переведут все 12 классы.

Начиная с 2021/2022 года все обучение в средней школе будет проводиться на госязыке. У представителей нацменьшинств будет возможность на родном языке изучать язык и литературу нацменьшинств, а также предметы, связанные со своей культурой и историей. 