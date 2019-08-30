С 2021/2022 учебного года все предметы в средней школе будут преподаваться полностью на латышском языке. Однако Минобразования обещает, что у представителей нацменьшинств все же будет возможность на родном языке изучать предметы, связанные с их культурой. Рассказываем все, что нужно знать о переходе латвийских школ на государственный язык обучения.

Вкратце

Минобразования обещает, что одновременно с переходом на государственный язык обучения, в программы можно будет включать учебные предметы, которые связаны с языком и культурой нацменьшинств.

Как это будет?

Как будет выглядеть билингвальная модель для основной школы (1-9 классы)?

Минобразования предлагает школам нацменьшинств три модели пропорций использования государственного языка. Школьное учреждение должно само выбрать одну из моделей, которая подходит учебному заведению больше всего.

1 МОДЕЛЬ

Для учеников, которые получили дошкольное образование на латышском, и у которых есть навыки и опыт использования госязыка.

С 1 по 9 классы в обучении используется не менее чем 80% госязыка.

2 МОДЕЛЬ

Для учеников, которые получили дошкольное образование на языке нацменьшинств, но у которых есть разговорная практика на латышском.

С 1 по 6 классы в обучении используется не менее чем 50% госязыка от общего количества учебных часов в учебном году;

С 7 по 9 классы в обучении используется не менее чем 80% госязыка от общего количества учебных часов в учебном году.

3 МОДЕЛЬ

Для учеников, у которых есть знания латышского языка, и которые хотят углубленно изучить этническую культуру, выбрав учебные предметы, которые не являются обязательной частью программы основного образования.

С 1 по 6 классы в обучении используется не менее чем 50% госязыка от общего количества учебных часов в учебном году;

С 7 по 9 классы в обучении используется не менее чем 80% госязыка от общего количества учебных часов в учебном году. Школа самостоятельно выбирает учебные предметы, которые осваиваются на латышском языке, на языке нацменьшинств или билингвально.