Увеличить доходы с 2700 до 4000 евро, ничего не делая: мастер-класс от Бергманиса

В первом выпуске нового сезона о том, чем займется "незнайка" Сандрис Бергманис на хлебном месте в правлении Рижского порта, и не связано ли это как-то с 5G? Конечно же, пару картинок о наследии "Согласия", а на десерт - рубрика "Лето задержанных 2019" - именно эти люди сделали его незабываемым.

Говоря о Сандрисе Бергманисе, его избрали в правление Рижского Свободного порта с месячной зарплатой в 4000 евро. Бергманис - большой актер, поскольку, когда оппозиционные депутаты спрашивали, что он будет делать в порту, ответы были предоставлены после… длинных пауз.

- Видения у вас нет. До какого года план развития действует, вы тоже не знаете. Ну, так какие были причины, почему вы?

- [Пауза] Это нужно спросить у фракции.

- Но вы же тоже состояли во фракции. Или вы были за дверьми, когда вас выдвинули?

- [Пауза].

Напомним, Бергманис хорошо подзаработал и будучи консультантом в Rīgas satiksme. И, возможно, там и доказал, что может занимать должность, ничего при этом не делая.

Только теперь это обходится дороже, так как тогда хватало зарплаты в 2700 евро.

Re:Baltica уже в апреле этого года писала, что Бергманис в отчетах в качестве своих достижений в Rīgas satiksme, указал то, что было сделано другими людьми. Например, он как бы привлек партнеров для сотрудничества с Rīgas satiksme – Veselības centrs 4 и Центры реабилитации в Яункемери и Лигатне. Как выяснила Re:Baltica, ни в Яункемери, ни в Лигатне о таком Бергманисе ничего не знают.

Подробнее об актерском таланте Бергманиса, наследии Ушакова и шапочках из фольги против 5G смотрите в выпуске.

Отметим, у передачи новые ведущие - певец Ралфс Эйландс и актер Янис Кронис. На этот раз слово Ралфу!