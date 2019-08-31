Выбран город, где пройдет "Евровидение-2020"

"Роттердам проявил фантастический энтузиазм и ответственность. Он имеет все необходимые условия для приема делегаций из более чем 40 стран в следующем мае", - цитирует супервайзера Йона Ола Санда СМИ.

Напомним, в июле Амстердам отказался проводить конкурс. Мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема объяснила, что концертный зал Ziggo Dome, в котором собирались организовать фестиваль, уже занят в эти даты. Других площадок найти не удалось.

Как сообщалось ранее, на "Евровидении" в 2019 году победил певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. Хотя, он нарушил правила и исполнил композицию, которая уже была в его репертуаре. Европейский вещательный союз не стал лишать артиста победы. Россия, которую представлял Сергей Лазарев заняла на конкурсе третье место, а латвийская группа Carousel с композицией That Night во втором полуфинале оказалась лишь на 15 месте.