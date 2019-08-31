В США назначили суд над предполагаемыми организаторами терактов 11 сентября

В США на 2021 год назначен суд над пятью мужчинами, которые содержатся на американской базе в бухте Гуантанамо. Преступникам грозит смертная казнь за участие в террористических актах 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает The Guardian.
Одним из обвиняемых является один из бывших лидеров "Аль-Каиды" Халид Шейх Мохаммед. Ему и ещё четверым предъявили обвинения в 2008 году, а в 2012 году было начато разбирательство в военной комиссии. Мужчины обвиняются в совершении сразу нескольких преступлений, в которые входят терроризм, соучастие в подготовке угона самолётов и убийство около трёх тысяч человек.
Мохаммед был захвачен в Пакистане в 2003 году. Три года он прибывал на секретных базах ЦРУ в Афганистане и Восточной Европе, а после, в октябре 2006 года его отправили в Гуантанамо.
Ещё один обвиняемый Валид бин Атташ, как считается, являлся руководителем учебного лагеря "Аль-Каиды" в Афганистане. В этом лагере учили угону самолётов.
Рамзи бин аль-Шибх из Йемена, предположительно, принимал участие в организации нападения.
Аммар аль-Белучи, скорее всего, помогал в организации лётной подготовки.
Мустафа Ахмад аль-Хавсави был обвинен в приобретении наличных денег, кредитных карт и одежды для угонщиков лайнеров.
11 сентября 2001 года террористами были захвачены четыре пассажирских самолёта Boeing: два из которых атаковали башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер направлялся в здание Пентагона, а четвертый не смог долететь до Капитолия, рухнув посреди поля в штате Пенсильвания.