В США назначили суд над предполагаемыми организаторами терактов 11 сентября

Одним из обвиняемых является один из бывших лидеров "Аль-Каиды" Халид Шейх Мохаммед. Ему и ещё четверым предъявили обвинения в 2008 году, а в 2012 году было начато разбирательство в военной комиссии. Мужчины обвиняются в совершении сразу нескольких преступлений, в которые входят терроризм, соучастие в подготовке угона самолётов и убийство около трёх тысяч человек.

Мохаммед был захвачен в Пакистане в 2003 году. Три года он прибывал на секретных базах ЦРУ в Афганистане и Восточной Европе, а после, в октябре 2006 года его отправили в Гуантанамо.

Ещё один обвиняемый Валид бин Атташ, как считается, являлся руководителем учебного лагеря "Аль-Каиды" в Афганистане. В этом лагере учили угону самолётов.

Рамзи бин аль-Шибх из Йемена, предположительно, принимал участие в организации нападения.

Аммар аль-Белучи, скорее всего, помогал в организации лётной подготовки.

Мустафа Ахмад аль-Хавсави был обвинен в приобретении наличных денег, кредитных карт и одежды для угонщиков лайнеров.