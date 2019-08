Видео: Малахов спародировал истерику Киркорова на "Новой волне"

Лёша, Наташа, Миша и Ко- выкладывать такое, когда за несколько часов до прямого эфира никого нет в студии- аморально! pS «Привет, Андрей» сегодня в прямом эфире 17.55! Напоминаю! #людивызвери

A post shared by Андрей Малахов (@malakhov007) on Aug 31, 2019 at 2:24am PDT