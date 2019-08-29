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  • Филипп Киркоров нецензурно выразился в адрес организаторов "Новой волны"

Филипп Киркоров нецензурно выразился в адрес организаторов "Новой волны"

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Филипп Киркоров

ФОТО: скриншот видео

Российский популярный исполнитель Филипп Киркоров устроил скандал  на репетиции своего номера в рамках конкурса "Новая волна". Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на РЕН ТВ. 

В Сочи 24 августа начался 18-й музыкальный международный конкурс "Новая волна". Он продлится до 29 августа. На мероприятии заявлены такие звезды как Филипп Киркоров, Анна Нетребко, Дима Билан, Ани Лорак, Николай Басков, Сергей Лазарев, Интарс Бусулис и многие другие. 

В Сети появилась видеозапись репетиции Филиппа Киркорова, где слышно, как певец несколько раз употребляет мат в адрес организаторов. 

"Я пока не отрепетирую час с камерами, шоу ваше ***  не начнется! Понятно вам всем?!", — прокричал он на видео. 

Напомним, "Новая волна" - это международный конкурс популярной музыки, который с 2002 года проходил в Юрмале, но с 2014 года - в Сочи. 

Латвийские исполнители побеждали на конкурсе два раза. Первый раз в 2004 году победу одержала группа Cosmos. Второй раз в 2005 году верх одержал Интарс Бусулис. В этом году Латвию представляет Radio Trio. Всего в финале 13 участников из 11 стран, включая США и Кубу. 

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