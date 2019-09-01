Как облегчить будни школьника

Покупка канцелярских товаров или рюкзака не требуют особенной подготовки или размышлений, но такие вещи, как мебель для детской комнаты, могут стать настоящей головной болью. По словам И. Оболевичи, важно знать, какими свойствами и функциями должна обладать мебель, подходящая для комнаты школьников различного возраста.

Для дошкольников - цветная и функциональная мебель

"Самая подходящая для дошкольников мебель - игривая и разноцветная. Не менее важны функциональность и удобство мебели - когда дети начинают ходить в школу, они учатся принимать решения и быть самостоятельными, поэтому важно позаботиться об аккуратном и удобном рабочем месте, обдумать, где можно хранить карандаши, клей, бумагу и остальные необходимые предметы.

Рисование и письмо - это основные занятия, поэтому акцент комнаты - функциональный стол", утверждает дизайнер.

Она рекомендует выбирать стол с разноцветными выдвижными ящиками, чтобы ребенку было легче ориентироваться, где что лежит, и содержать свои вещи в порядке.

Например, в зеленом ящике лежит бумага, в красном хранятся карандаши и т. д. Письменный стол - один из важнейших предметов мебели в детской, но в нем не всегда есть встроенные полки и ящики.

В этом случае И. Оболевича рекомендует приобрести коробки, которые удобно поместятся под столом либо под кроватью ребенка.

ФОТО: пресс-фото

Также важно не забывать, что в раннем возрасте ребенок растет и развивается очень быстро, поэтому удобно и экономически выгодно покупать такую мебель, которую можно впоследствии модифицировать либо изменить, подстраиваясь под изменяющегося ребенка и его желания.

По мере взросления велика вероятность, что и количество вещей ребенка увеличится, поэтому стоит обдумать приобретение встроенного шкафа.

Такие шкафы зачастую создаются в виде отдельной комнаты - они удобны не только для одежды, но и для хранения неиспользуемых сезонных предметов.

Ученикам начальных классов нужно больше пространства

В интерьере учеников начальных классов все еще доминируют яркие цвета. Для тех, кто ищет мебель для детей этой возрастной группы, напоминаем, что большую часть учебного времени они также проведут за столом, поэтому важно обеспечить достаточно места для школьных принадлежностей, а также для инвентаря, связанного с различными хобби и внеклассной деятельностью - музыкальных инструментов, спортивного снаряжения и др.

ФОТО: пресс-фото

"Важно, чтобы, сидя за столом, ребенок держал прямую осанку, поэтому стул должен быть удобным, с регулируемой высотой, спинкой и подлокотниками.

Детям рекомендуется покупать эргономичные стулья, форма которых специально предназначена для детского тела и веса. Конечно, стоит обратить внимание не только на практичность стула, но и на его дизайн", - отмечает И. Оболевича.

Дизайнер рекомендует выбирать стулья нейтральных цветов - черного, белого, серого. Со временем вкус ребенка, скорее всего, изменится, и яркий стул может перестать нравиться.

Также дизайнер отмечает, что стул нейтрального цвета легче вольется в интерьер комнаты.

ФОТО: пресс-фото

Более старших учеников привлекает современная мебель

Учеников средних классов интересует не только функциональность: им важно, чтобы комната выглядела современной, свой стиль они сочетают со своей личностью и увлечениями. Подросткам отлично подойдет простой универсальный стол, который поместится в комнату любого размера.

Минималистичный стиль вызывает ощущение пространства, а также создает впечатление порядка и свободы.

Дизайнер напоминает, что важно определить, какой из предметов мебели в детской комнате будет доминировать, и согласно с этим подбирать стиль и расцветку остальной мебели.

Например, если рабочий стол станет главным акцентом комнаты, то тумбочка возле него должна будет соответствовать по стилю и цвету. В комнату можно добавить и элементы современного декора, которые будут отражать характер и вкус молодого человека.

ФОТО: пресс-фото

ФОТО: пресс-фото

"Дети такого возраста уже достаточно зрелые и склонны пробовать новые вещи, поэтому стоит подумать об удобной мебели, которая поможет расслабиться.

Например, в комнате можно организовать зону для удобного чтения или использования смартфона - это станет прекрасным акцентом.

Молодые люди, которые проводят много времени у компьютера, выберут игровой стул не только удобный, но и стильный. Тем, кто мечтает об элегантном стиле, в комнате прекрасно подойдет кресло - оно также послужит одним из основных элементов дизайна комнаты", - говорит И. Оболевича.

ФОТО: пресс-фото

ФОТО: пресс-фото