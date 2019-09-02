"Испытание, которого не было ещё никогда". В США эвакуируют сотни тысяч человек из-за "Дориана"

Во всех трёх штатах, а также в Северной Каролине, объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщает "Медуза" со ссылкой на Associated Press, только в Южной Каролине эвакуация затронет более 800 тысяч жителей.

Распоряжение об обязательной эвакуации прибрежных районов в Южной Каролине вступит в силу в 12.00 (в 20.00 по латвийскому времени).

Satellite image that uses a background of city lights over land ... there is only a small distance between the densely populated SE Florida coastline and Hurricane #Dorian.

Coming up on the 11 pm NHC Advisory ... pic.twitter.com/1TkL2QQbIi — Ryan Maue (@RyanMaue) September 2, 2019

Ураган "Дориан", который образовался в Атлантическом океане, усилился до максимальной, пятой категории по шкале Саффира — Симпсона. Прогнозируется, что побережья США ураган достигнет вечером 2 сентября.

Согласно данным Национального центра ураганов США, скорость ветров в нем в настоящее время составляет 295 километров (82 метра в секунду) в час, а порывы составляют до 354 километров в час (98 метров в секунду). Таким образом, за всю историю научных наблюдений за ураганами "Дориан" - стал вторым самым сильным после "Аллена" (1980 год).

Премьер-министр Багам Губерт Миннис заявил, что "мы оказываемся перед испытанием, которого не было еще никогда". По его словам этот ураган "катастрофический".

В социальных сетях появились первые видео с разрушениями урагана "Дориан" на Багамах:

First video coming in from Bahamas after Dorian passed through and it's complete devastation https://t.co/8c91KTEBkU pic.twitter.com/LdvVQFstWY — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) September 1, 2019

Сообщений о пострадавших тем временем нет, пока известно только о значительных разрушениях на северо-западе Багамских островов.

Предсказать точное направление урагана сложно, метеорологи высказывают осторожные надежды, что "Дориан" еще поменяет направление и только заденет краем сушу в США, не войдя в нее целиком.

President @realDonaldTrump: “I ask everyone in Hurricane Dorian’s path to heed all warnings and evacuation orders from local authorities.” pic.twitter.com/rg7uxs18GG — The White House (@WhiteHouse) September 1, 2019