Пн, 2.09.2019
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"Испытание, которого не было ещё никогда". В США эвакуируют сотни тысяч человек из-за "Дориана"

ФОТО: Reuters/ScanPix

Губернаторы трех штатов Америки — Джорджии, Южной Каролины и Флориды — объявили об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов в связи с приближением урагана "Дориан".

Во всех трёх штатах, а также в Северной Каролине, объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщает "Медуза" со ссылкой на Associated Press, только в Южной Каролине эвакуация затронет более 800 тысяч жителей. 

Распоряжение об обязательной эвакуации прибрежных районов в Южной Каролине вступит в силу в 12.00 (в 20.00 по латвийскому времени).

Ураган "Дориан", который образовался в Атлантическом океане, усилился до максимальной, пятой категории по шкале Саффира — Симпсона. Прогнозируется, что побережья США ураган достигнет вечером 2 сентября.

Согласно данным Национального центра ураганов США, скорость ветров в нем в настоящее время составляет 295 километров (82 метра в секунду) в час, а порывы составляют до 354 километров в час (98 метров в секунду). Таким образом, за всю историю научных наблюдений за ураганами "Дориан" - стал вторым самым сильным после "Аллена" (1980 год).

Премьер-министр Багам Губерт Миннис заявил, что "мы оказываемся перед испытанием, которого не было еще никогда". По его словам этот ураган "катастрофический".

В социальных сетях появились первые видео с разрушениями урагана "Дориан" на Багамах:

Сообщений о пострадавших тем временем нет, пока известно только о значительных разрушениях на северо-западе Багамских островов.

Предсказать точное направление урагана сложно, метеорологи высказывают осторожные надежды, что "Дориан" еще поменяет направление и только заденет краем сушу в США, не войдя в нее целиком.

Напомним, из-за приближения урагана "Дориан" президент США Дональд Трамп отменил свое участие в проходящих в Польше мероприятиях, посвященных началу Второй мировой войны.

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