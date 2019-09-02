Президент в новом учебном году пожелал не забывать о жизни вне школы

Президент Эгил Левитс в новом учебном году пожелал учителям и преподавателям вузов сил и энтузиазма, а школьникам и студентам - не забывать о жизни за пределами образовательного учреждения.
Левитс выразил уверенность, что учитель - профессия для избранных людей, для которых характерно страстное желание формировать из молодежи зрелых людей со своими взглядами на мир. Учителям и преподавателям вузов президент в новом учебном году пожелал сил, терпения и энтузиазма, "выполняя эту прекрасную образовательную работу и обогащая Латвию любознательными молодыми людьми".
"Каждому из вас я хочу лично сказать спасибо! Вы даете нашему подрастающему поколению знания, но в ваших силах также подарить истинное понимание демократии и гражданского сознания. Таким образом, вы помогаете строить Латвию как современное и стабильное государство Северной Европы", - говорится в поздравлении президента в День знаний.
Обращаясь к молодежи, президент сказал: "Уже через несколько лет, когда вы окончите школу или университет, вы будете формировать Латвию как одну из самых современных стран в мире. Ваша любовь к Латвии - это ваша государственная воля, а в успешном государстве "я" и государственная воля - это одно целое".
Левитс подчеркнул, что школа - это важно, но в то же время он призвал школьников и студентов не забывать о том, что существует жизнь и за ее пределами - образование по интересам, добровольная работа, увлечения, время, проведенное с семьей и друзьями.
В День знаний президент посетит три учреждения образования - 2-ю Рижскую государственную гимназию, 88-ю Рижскую среднюю школу и Страздумуйжскую среднюю школу-интернат и центр развития для слабовидящих и незрячих детей.