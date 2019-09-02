Президент в новом учебном году пожелал не забывать о жизни вне школы

Левитс выразил уверенность, что учитель - профессия для избранных людей, для которых характерно страстное желание формировать из молодежи зрелых людей со своими взглядами на мир. Учителям и преподавателям вузов президент в новом учебном году пожелал сил, терпения и энтузиазма, "выполняя эту прекрасную образовательную работу и обогащая Латвию любознательными молодыми людьми".

"Каждому из вас я хочу лично сказать спасибо! Вы даете нашему подрастающему поколению знания, но в ваших силах также подарить истинное понимание демократии и гражданского сознания. Таким образом, вы помогаете строить Латвию как современное и стабильное государство Северной Европы", - говорится в поздравлении президента в День знаний.

Обращаясь к молодежи, президент сказал: "Уже через несколько лет, когда вы окончите школу или университет, вы будете формировать Латвию как одну из самых современных стран в мире. Ваша любовь к Латвии - это ваша государственная воля, а в успешном государстве "я" и государственная воля - это одно целое".

Левитс подчеркнул, что школа - это важно, но в то же время он призвал школьников и студентов не забывать о том, что существует жизнь и за ее пределами - образование по интересам, добровольная работа, увлечения, время, проведенное с семьей и друзьями.