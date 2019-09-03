Таксистам вскоре ограничат доступ к Рижскому аэропорту

Таким образом правительство хочет решить проблему хаоса около аэропорта, который продолжается с марта 2017 года, когда вступило в силу решение Сената Верховного суда, отменяющее ограничения на въезд на территорию аэропорта.

На этот раз у ограничений более серьезное основание - в июне этого года были приняты поправки к закону об автоперевозках, которые определяют, что предоставлять таксомоторные услуги на автобусных и железнодорожных станциях в портах и аэропортах смогут лишь определенные перевозчики.