Вт, 3.09.2019
Покойся с миром, Антуан. Сейчас все мои мысли с тобой и твоей семьей. Если кто-то из вас, зрителей, думает о том, что гонки, которыми мы занимаемся – это безопасно, то он очень сильно ошибается. Льюис Хэмилтон, пилот "Формулы-1" о смерти Антуана Юбера

Таксистам вскоре ограничат доступ к Рижскому аэропорту

Такси на улицах Риги

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

1 сентября вступили в силу новые правила для таксомоторных перевозок, а уже через две недели, 15 сентября, вступает в силу ограничение доступа на территорию аэропорта "Рига". Об этом пишет Latvijas avīze.

Таким образом правительство хочет решить проблему хаоса около аэропорта, который продолжается с марта 2017 года, когда вступило в силу решение Сената Верховного суда, отменяющее ограничения на въезд на территорию аэропорта.

На этот раз у ограничений более серьезное основание - в июне этого года были приняты поправки к закону об автоперевозках, которые определяют, что предоставлять таксомоторные услуги на автобусных и железнодорожных станциях в портах и аэропортах смогут лишь определенные перевозчики.

Речь идет о тех перевозчиках,  которые для поездок устанавливают фиксированную цену и будут работать с купонами предоплаты или ваучерами. Эти поправки дополняют принятые правительством на прошлой неделе правила Кабинета министров.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ