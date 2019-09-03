Таксистам вскоре ограничат доступ к Рижскому аэропорту

1 сентября вступили в силу новые правила для таксомоторных перевозок, а уже через две недели, 15 сентября, вступает в силу ограничение доступа на территорию аэропорта "Рига". Об этом пишет Latvijas avīze.
Таким образом правительство хочет решить проблему хаоса около аэропорта, который продолжается с марта 2017 года, когда вступило в силу решение Сената Верховного суда, отменяющее ограничения на въезд на территорию аэропорта.
На этот раз у ограничений более серьезное основание - в июне этого года были приняты поправки к закону об автоперевозках, которые определяют, что предоставлять таксомоторные услуги на автобусных и железнодорожных станциях в портах и аэропортах смогут лишь определенные перевозчики.
Речь идет о тех перевозчиках, которые для поездок устанавливают фиксированную цену и будут работать с купонами предоплаты или ваучерами. Эти поправки дополняют принятые правительством на прошлой неделе правила Кабинета министров.