Кариньш: благодаря решениям правительства в сфере таксомоторных перевозок будет наведен порядок

По словам премьера, новые правила не только помогут навести порядок в таксомоторном бизнесе в целом, но и решат проблемы, связанные с оказанием таксомоторных услуг в аэропорту "Рига". По словам Кариньша, в течение пары лет в аэропорту царил хаос, а клиентам сообщались непонятные тарифы.

В свою очередь министр сообщения Талис Линкайтс сообщил, что введение новых правил преследует несколько целей - уменьшить уклонение от уплаты налогов, защитить потребителей от обмана, а также улучшить качество услуг, предоставляемых в аэропорту "Рига".

"Теперь клиентам аэропорта "Рига" будет понятна стоимость поездки в такси - они смогут или выбрать фиксированную плату, или получить четкую информацию о тарифах", - сказал Линкайтс.

Как сообщалось ранее, правительство сегодня поддержало подготовленные Министерством сообщения правила, подразумевающие повышенные требования к качеству оказания таксомоторных услуг на объектах транспортной инфраструктуры международного значения, в том числе в международном аэропорту "Рига".

Поддержанные сегодня правительством правила гласят, что таксомоторные услуги с ограниченным доступом на публичную территорию (автовокзал, железнодорожную станцию, аэропорт или порт) сможет предоставлять управляющий, который обеспечит оказание услуг на протяжении всего рабочего времени объекта, обслуживание лиц с инвалидностью, предоставление такси с шестью и девятью местами, в том числе с детскими сиденьями. Также было определено ограничение возраста транспортного средства - он не должен превышать пяти лет.